اتحاد الكرة: المنتخب سيشارك في كأس العرب بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب التي تقام تحت مظلة الفيفا في الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل بالمنتخب الوطني الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحا في توقيت إقامة البطولة.

وأكد اتحاد الكرة أن موقفه من البطولة يأتي تقديرا لبعدها العربي ولاقامتها لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها، كما أنها تقام في توقيت يناسب إعداد للمنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل وهو الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

كما أن الاتحاد المصري استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم اجراء قرعة البطولة برئاسة رئيس الاتحاد وبصحبته مدير المنتخب الوطني الأول محمد بركات وكان من المفترض تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول ضمن الوفد لولا اصابته بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة.