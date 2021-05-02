الشرطة البريطانية تلقي القبض على شخصين بعد بلاغات عن متسللين في قصر الملكة إليزابيث

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخصين بعد استدعائهما على خلفية بلاغات عن وجود متسللين في أراضي تابعة لمقر إقامة خاص بالملكة إليزابيث في ويندسور.

وألقت شرطة وادي التايمز القبض على امرأة (29 عاما) ورجل (31 عاما) وكلاهما من لندن، بعد تقرير يفيد بأن اثنين من المتسللين كانا في أراضي قصر رويال لودج في منطقة ويندسور جريت بارك، في بيركشاير بعد الظهر في 25 أبريل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم الإفراج عن الشخصين رهن التحقيق بينما تتواصل التحقيقات.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي خطر على أي فرد في ذلك الموقع.

وهذه ثاني حادثة مزعومة تقع في ساحة قصر رويال لودج خلال أيام من تشييع جنازة الأمير فيليب، دوق أدنبرة.