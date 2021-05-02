كوريا الجنوبية: نواصل جهود بناء السلام ودفع العلاقات مع كوريا الشمالية إلى الأمام



أكدت وزارة الوحدة الكورية في سول -المسئولة عن التعامل مع كوريا الشمالية- اليوم الأحد، أنها تجري الآن تحقيقا بشأن مزاعم إرسال منشورات مناهضة للنظام الحاكم في كوريا الشمالية ، موضحة أنها تعارض أي عمل من شأنه إثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.



وحثت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب- على الامتناع عن الإجراءات التي يمكن أن تزيد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية ،متعهدة بمواصلة جهودها لبناء السلام ودفع العلاقات بين الكوريتين إلى الأمام.



جاء ذلك ردا على البيان الاحتجاجي الذي أصدرته نائبة مدير حزب العمال الحاكم في الشمال وشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جيونغ والتي وصفت إرسال المنشورات ضد كوريا الشمالية بأنه "عمل سخيف للغاية"، "واستفزاز غير مقبول إطلاقا ".