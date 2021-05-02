الصين ترسل حاملة طائرات لمنطقة بحر الصين الجنوبي للمشاركة في تدريب عسكري

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أرسلت الصين حاملة الطائرات شاندونج لمنطقة بحر الصين الجنوبي للمشاركة في تدريبات عسكرية، كما أنها تعتزم الاستمرار في القيام بتدريبات مماثلة في هذه المنطقة، وفقا لما ذكرته صحيفة جلوبال تايمز الصينية الناطقة باللغة الانجليزية.

وقالت الصحيفة في تغريدة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي نقلا عن متحدث من سلاح البحرية بالجيش الصيني إن التدريب الذي تشارك فيه حاملة الطائرات" تدريب روتيني".

ولم تذكر الصحيفة التوقيتات المحددة لإجراء التدريبات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتحدث قال" نأمل أن ينظر العالم الخارجي للأمر بصورة عقلانية وموضوعية".

ويأتي هذا التدريب العسكري بعد أسابيع من إعراب كل من الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين عن قلقهما بشأن وجود أكثر من 200 سفينة صيد صينية بالقرب من شعب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الصين إن هذه السفن كانت فقط "تحتمى من الرياح".