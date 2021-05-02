مفوض أمريكي سابق يرى أن حظر السفر على الهند جراء كورونا غير منطقي

قال المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية سكوت جوتليب، إن حظر السفر الذي فرضته الولايات المتحدة على دول مثل الهند والصين والمملكة المتحدة يفتقر إلى إحساس واضح بالهدف، وأنه غير منطقي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال جوتليب في برنامج "واجه الأمة" الذي بثته شبكة" سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد: "لست متأكدا مما نأمل في تحقيقه. إذا كان الهدف هو محاولة منع دخول الفيروس إلى الولايات المتحدة، فهناك الكثير من الفيروسات هنا".

وردا على الحظر الأمريكي المفروض على معظم رحلات السفر القادمة من الهند، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، قال إنه "إذا كان الهدف هو محاولة منع دخول السلالة الجديدة 617 التي تنتشر في الهند، فإنني أؤكد أنها موجودة بالفعل هنا".

وأضاف جوتليب أنه "يمكن أن تحقق قيود السفر هذه غرضا، لكننا يجب أن نكون واضحين بشأن ماهية هذا الغرض".

وأشار إلى أنه "في الوقت الراهن، لا يزال لدينا قيود مفروضة على السفر من الصين والمملكة المتحدة، وهذا ليس له معنى."

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن فرض حظر سفر جديد على الزائرين من الهند اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، حيث تكافح البلاد لمحاربة أسوأ زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.