فصائل فلسطينية تبارك إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

باركت فصائل فلسطينية عملية إطلاق نار في الضفة الغربية اليوم الأحد أدت إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح.



ووصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان صحفي العملية "بالبطولة"، معتبرا أنها "رد طبيعي على عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى".



ورأت حماس أن العملية "تحمل رسالة واضحة لجيش الاحتلال بأن البندقية التي يحملها الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني جاهزة للدفاع عن القدس والأقصى".



وفي السياق اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن عملية إطلاق النار "رسالة باسم الشعب الفلسطيني كله بأن القدس خط أحمر وأن المساس بالمقدسات سيفجر غضبًا لا ينتهي في وجه الاحتلال".

فيما أكدت كتائب "أبو علي مصطفى" الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العملية "تؤكد أنه لا مكان للاحتلال على أرضنا ولا خيار له سوى الرحيل"، معتبرة إياها ردا طبيعيا على ممارسات إسرائيل.



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة ثلاثة إسرائيليين حالة اثنين منهم بالخطيرة في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان على الأقل عند حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة سلواد شرق رام الله وأغلق مداخلها في ظل شبهات بتسلل منفذي عملية إطلاق النار إلى البلدة.