كولومبيا تسجل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 18 ألفاً و22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و877 ألفاً و746 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ بأنه تم تسجيل 272 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 73 ألفاً و992 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع أربعة ملايين و824 ألفاُ و78 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كولومبيا.