غلق 3 مقاه وتحرير 18 محضر عدم ارتداء كمامات في كفر الشيخ

شهدت حملتين ليليتين في مدينتى قلين، وبرج البرلس في كفر الشيخ، السبت، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة الألتزام بارتداء الكمامات للعاملين، وجميع المترددين، على المقاهي، والمطاعم، غلق مقاهي، وتحرير عددًا من المحاضر لمخالفة تطبيق تلك الإجراءات.

أغلقت حملة ليلية ترأسها علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بالتعاون مع قوة من مركز شرطة قلين، 3 مقاهي، نظرًا لضبط عددًا من الشيش فيها، وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامات، فيما أغلقت حملة ترأسها الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، بالتعاون مع قوة شرطية، مقهيين لضبط عددا من الشيش فيهما، وتحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامات.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمقاهي، والمطاعم، والتزام العاملين بها من خلال ارتداء الكمامات، والجونتيات، حفاظًا على الصحة العامة.