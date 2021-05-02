قال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه لا أحد أكبر من الدولة بعد تشميع وغلق كافيه "بلكونة" بعد فيديو مشادة بين مالك الكافية وأحد القيادات الأمنية.

تمكن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من غلق وتشميع ورفع عدادات وعمل محاضر لمبنى متنوع تجاري إداري سكني لكافيه "بلكونة"، على خلفية الجدل الذي آثير بين صاحب الكافيه وبين ضابط شرطة برتبة عميد، خلال حملة أمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيش من داخل الكافيه.

وقال رئيس الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تنفيذ المخالفة: "محدش أكبر من الدولة".

وكانت قوة من قسم القاهرة الجديدة بمعاونة جهاز المدينة داهمت مقر الكافيه وشمعته لارتكابه بعض المخالفات، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه شخص قال إنه مالك الكافيه، وأحد رجال الشرطة أثناء ضبط المخالفات.