مباحثات بين وزير النفط الإيراني ووزير الكهرباء العراقي لبحث الديون

جرت في طهران مباحثات بين وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه ووزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش للبحث في سبل تسديد العراق الديون المترتبة عليه مقابل صادرات الغاز الإيراني إليه.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن وزير النفط الإيراني القول، خلال الاجتماع الذي عقد أمس، إنه تم حتى الآن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني إلى العراق.

وأضاف زنكنه :"بطبيعة الحال، فان تسديد الديون (المترتبة على العراق) مقابل صادرات الغاز (الإيراني) يواجه مشاكل، لكننا نأمل أن نتمكن من الوصول إلى حل في هذا المجال".

من جانبه، قال الوزير العراقي إن "العلاقات بين إيران والعراق علاقات ممتازة ونسعى لتنميتها يوما بعد يوم".