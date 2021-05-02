تقارير: 5 قتلى في أحدث احتجاجات مناهضة للجيش في ميانمار

لقي ما لا يقل عن خمسة متظاهرين حتفهم خلال احتجاجات ضد الحكومة العسكرية في ميانمار اليوم الأحد، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.



ووردت أنباء عن مقتل شخصين بالرصاص في ولاية شان في شرق البلاد وشخص واحد في ولاية كاشين في الشمال، بينما قتل شخصان في منطقة ساجينج المجاورة، وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا ، بعضهم بإصابات خطيرة.



ويخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في مدن عبر ميانمار في تحد للحكم العسكري منذ أكثر من ثلاثة أشهر منذ اعتقال القادة المدنيين المنتخبين، مما تسبب في دخول ميانمار في اضطرابات سياسية.



وعلى الرغم من حملة القمع المميتة التي أدت إلى مقتل أكثر من 700 شخص، لم تتوقف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في ميانمار.



واندلعت احتجاجات في يانجون، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، حتى مع قول أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة قامت أيضًا بقمع المتظاهرين في أكبر مدينة في البلاد.