تداول حاويات وبضائع 26 سفينة متنوعة في دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة متنوعة.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 31401 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32653 طن، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 610 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، و فواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات و السعودية و انجلترا و سلوفينيا و الهند.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 1005 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95454 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3296 شاحنة.