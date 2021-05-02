محكمة إسرائيلية تنظر في استئناف إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، جلسة للنظر في الاستئناف على قرار إخلاء أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.



وكان قد صدر في سبتمبر الماضي قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم.



وقالت الوكالة إن العائلات قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضته، وأصدرت قرارا في فبراير الماضي بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2 مايو الجاري، والمجموعة الثانية بتاريخ أول اغسطس المقبل .



وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه في وقت متأخر من الليلة الماضية، هاجمت قوات إسرائيلية، الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تجبرهم على مغادرة المكان.



ونقلت الوكالة عن أحد النشطاء في حي الشيخ جراح ويدعى صالح دياب قوله إن المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء اليوم يقطنها قرابة 50 فردا، أما المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء في أول أغسطس المقبل، يقطنها نحو 70 فردا.



وأضاف أن "هناك نحو 550 مقدسيا مهددون بالإخلاء من منازلهم في الحي خلال الفترة المقبلة لصالح المستوطنين".