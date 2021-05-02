البرتغالي بالما صانع النهضة الأنجولية في كرة السلة يقترب من تدريب الأهلي

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قبول استقالة أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي وجهازه المعاون عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري، مع تكليف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق مع تبقي أقل من شهر على نهائيات دوري السوبر.

وقاد أشرف توفيق الأهلي هذا الموسم لتحقيق لقب دوري المرابط لكنه خسر لقب كأس السوبر وكأس مصر أمام الاتحاد السكندري، ويستعد الفريق لمواجهة النادي السكندري حامل لقب الدوري في مرحلة البلاي أوفس لنهائيات الدوري.

وأكد مصدر داخل الأهلي للشروق أن النادي اقترب من الاتفاق مع المدير الفني البرتغالي ماريو بالما مدرب منتخب تونس السابق لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

بالما صانع النهضة الأنجولية وتاريخ كبير في إفريقيا

ويعد ماريو بالما (70 عاما) من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب بكرة السلة خاصة في إفريقيا حيث سبق له تحقيق إنجازات كبيرة مع المنتخبات الإفريقية خاصة منتخبي أنجولا وتونس.

ولد ماريو ليونيل فاريا دو بالما صاحب ال 70 عاما في غينيا وهو برتغالي الجنسية وبدأ مسيرته التدريبية منذ 31 عاما.

وكان بالما مدربًا لأنجولا في أول ظهور لها في بطولة إفريقيا لكرة السلة عام 1980 ، واحتل معهم المركز السابع.

وأصبح فيما بعد مدربًا لبنفيكا وقاد الفريق البرتغالي إلى عصر ذهبي حيث فازوا بخمسة ألقاب محلية، كما وصلوا إلى المجموعة النهائية لكأس أبطال أوروبا لأول مرة في موسم 1993/1994.

ثم عاد بالما مرة إلى منتخب أنجولا ، حيث فاز بأربعة ألقاب متالية لكأس أفريقيا وحقق إنجازًا كبيرا ليكون صانع النهضة الأنجولية في كرة السلة بالألقاب أعوام 1999 و 2001 و 2003 و 2005 , كما قاد أنجولا في أولمبياد سيدني عام 2000 وأولمبياد أثينا علم 2004.

بعد مغادرته منتخب أنجولا توجه لتدريب نادي كلوب ديسبورتيفو بريميرو دي أجوستو الأنجولي، حيث فاز معهم بلقب الدوري 6 مرات كأس أنجولا 4 مرات وبطولة السوبر 5 مرات كما نجح في تحقيق كأس إفريقيا مرتين.

وقاد المدرب البرتغالي منتخب الأردن لتحقيق إنجاز كبيرا ببرونزية كأس آسيا والوصول معهم لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وعاد بالما مجددا لبريميرو دي أجوستو في عام 2011 حيث حقق معهم لقب كأس السوبر وكأس أنجولا وكأس إفريقيا ، وتم ترشيحه لقيادة منتخب البرتغال.

وقام بالما بتدريب الإفريقي التونسي موسم 2015-2016 وحصل معهم على لقب الدوري ثم تولى تدريب تونس ليحصل معهم على لقب كأس إفريقيا في عام 2017 وهو اللقب الثاني لنسور قرطاج وتأهل معهم لكأس العالم في الصين.

وتمت إقالة بالما من تدريب تونس بعد فشل المنتخب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.