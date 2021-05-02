النمسا تسجل 1625 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن تسجيل 1625 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 622 الفا و110 حالات وقد تعافى منها 589 الفا و534 حالة بينما توفى 10 الاف و245 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 1566 حالة فى المستشفيات منها 476 حالة فى العناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاحات كورونا 3 ملايين و176 الفا و924 شخصا.

وأضاف البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 33، وكارينثيا 119، والنمسا السفلى 165، والنمسا العليا 289، وسالزبورغ 61، وستيريا 235، وتيرول 156، وفورارلبرغ 87، وأخيرا العاصمة فيينا 480 حالة.