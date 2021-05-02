الجيش العراقي: مستمرون في استهداف بقايا عصابات داعش الإرهابية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، استمرار الجهد الاستخباري لاستهداف بقايا عصابات داعش الارهابية، فيما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية ستصل لمُنفّذي الهجوم الإرهابي في قضاء الطارمية.



وقال رسول -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- إن "العصابات الإرهابية تحاول فك الضغط عنها من خلال العمليات الجبانة البائسة باستهداف القطاعات الأمنية بزرع العبوات الناسفة في قضاء الطارمية"، مبيناً أن "عمليات بغداد قامت بعمليات تفتيش وفق جهد استخباراتي بعد العمل الجبان في الطارمية".



وأضاف أن "الضربات كانت موجعة لبقايا داعش وتم قتل عدد من الإرهابيين وضبط معدات ووثائق وكشف مواقع مهمة لتخزين العبوات"، مؤكداً أن "القطاعات الأمنية لا تسكن ولا تهدأ وستضرب بقايا الارهاب بيد من حديد وستصل لمنفذي هذه العملية الإرهابية الجبانية".



وأشار رسول الى أن "العمليات النوعية والاستخبارية مستمرة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة لاستهداف بقايا داعش الإرهابية وهذا جرى في الأيام الماضية من خلال العمليات المشتركة ووضع خطة خاصة ودقيقة في ديالى ومناطق جنوب كركوك".