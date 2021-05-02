كوريا الشمالية: التصريحات الاستفزازية لأمريكا تعبيرا حيا عن سياستها العدائية



أكدت وزارة خارجية كوريا الشمالية اليوم الأحد، إدانتها للتصريحات الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة باعتبارها تعبيرا حيا عن السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية، موضحة أن الولايات المتحدة ستواجه أزمة خارجة عن السيطرة إذا كانت تعتزم الاستمرار على اتباع سياسة الحرب الباردة مع كوريا الشمالية.



وقال المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة خارجية كويا الشمالية كوون جونغ- غون -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب- إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب "خطأ فادحا" بوصفه البرنامج النووي الكوري الشمالي بأنه تهديد خطير، مؤكدا أن "الدبلوماسية" و"الردع الصارم"، اللذان استخدمهما بايدن لمواجهة التهديدات من الشمال، هما "لافتة زائفة للتستر على أعماله العدائية" و"وسيلة لتشكيل تهديدات نووية".



وفي سياق متصل، رفضت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان لها انتقاد الولايات المتحدة سجلها في مجال حقوق الإنسان، موضحة أن هذا الانتقاد يرقى إلى إهانة "كرامة القيادة العليا".



وأصدرت وزارة الخارجية البيان بعد أن أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بيانا الأسبوع الماضي بمناسبة أسبوع الحرية في كوريا الشمالية، ووصف كوريا الشمالية بأنها "واحدة من أكثر الدول قمعا واستبدادية في العالم".