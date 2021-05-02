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فيديو.. المساعدات الدولية تتوالى على الهند لمكافحة تفشي وباء كورونا

الكورونا في الهند
الكورونا في الهند
هديل هلال
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 5:42 م
عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد توالي وصول المساعدات الدولية إلى الهند، اليوم الأحد، حيث استدعت أعداد الإصابات القياسية بفيروس كورونا توسيع نطاق عمليات التطعيم لتشمل كافة البالغين المقدّرين بنحو 600 مليون.

وبدأت المساعدات الدولية إلى الهند من أكثر من أربعين دولة، في الوصول خلال الأسبوع. فالجمعة، حطّت طائرة عسكرية أمريكية في نيودلهي، على متنها أكثر من 400 أسطوانة أكسجين ومليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا، وتبعتها طائرة ألمانية السبت.

وصباح الأحد، استقبلت نيودلهي طائرة فرنسية تحمل 28 طناً من المعدّات الطبية التي من بينها ثمانِ مولّدات أكسجين قادر كلّ منها على توفير حاجات مستشفى هندي من 250 سريرا، حسب السلطات الفرنسية.


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