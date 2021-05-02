السياحة: رصدنا 4 مخالفات للإجراءات الاحترازية من قبل منشآت سياحية أمس

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إنه تم رصد 9 مخالفات للإجراءات الاحترازية من قبل منشآت سياحية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى رصد 4 مخالفات أخرى أمس وتم إصدار قرارات غلق لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يتم إصدار تراخيص من قبل وزارة السياحية لإقامة الخيم الرمضانية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأماكن التي لا تلتزم بنسبة التشغيل التي تصل إلى 50%.

وذكر أن قرارات الغلق الخاصة بالمنشآت المخالفة سيتم تطبيقه بدءً من يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى إصدار تراخيص النشاط السياحي للمنشآت وفقًا لمواصفات معينة كالمساحة والتجهيزات.

وأوضح أنه يتم عقد احتفاليات بأماكن خارج المنشآت السياحية ويتم توفير الخدمة لها من المنشأة السياحية، مضيفًا أن الخيم الرمضانية من المفترض أنها تحصل على تراخيصها من المحليات وشرطة المرافق.