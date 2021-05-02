وزير الخارجية الإيراني يعتذر عن تسجيله الصوتي المسرب

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اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عما ورد على لسانه في تسجيل صوتي مسرب له انتقد فيه النظام السياسي في البلاد.

وكتب ظريف، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2013، على موقع إنستجرام اليوم الأحد: "أود أن أعتذر للجميع".

ويتعلق التسريب بمقابلة أجراها أحد مستشاري الرئيس حسن روحاني مع ظريف. وتردد أن "دوائر داخلية" سرقت التسجيل ثم نشرته وسائل إعلام تبث بالفارسية من خارج إيران.

ووفقا لظريف، فإنها لم تكن "مقابلة تقليدية" وإنما "تبادل نظري للآراء" مع أحد أعضاء المكتب الرئاسي حول الاستراتيجية.

وكان روحاني اعتبر أن تسريب شريط مسجل لحديث غير علني لوزير الخارجية في وقت تسجل فيه محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني نجاحا "يهدف إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد".

وبدا ظريف في التسجيل المسرب مستاء جدا من التدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

وأقر ظريف بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح "ساحة المعركة"، مضيفا أنه لم يتمكن يوما من إقناع سليماني بطلباته.

وأثار التسريب جدلا واسعا في إيران، بالنظر للمكانة الكبيرة لسليماني في البلاد. وقد اغتالت الولايات المتحدة سليماني مطلع العام الماضي.

وحذر روحاني من "مؤامرات الأعداء الذين يحاولون إيجاد شرخ في الصف الداخلي الإيراني"، وشدد على أن "من سربوا الشريط هم أعداء ايران وشعبها ومصالحها".

وقال: "من مفاخر النظام الإسلامي في إيران هو أن المسؤولين يطرحون رؤاهم بكل حرية.. لكن ليس كل ما يُطرح يعرض على الإعلام، بل تبقى جوانب كثيرة كوثائق سرية يستفيد منها المسؤولون اللاحقون، لأن نشر هذه الوثائق يعني استغلالها سلبا من قبل الأعداء".

ورأى روحاني أن نشر الشريط حملة من جانب متشددين، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم.

وقال روحاني: "لا أفهم لماذا تكون حملة الانتخابات أهم لدى البعض من المصالح الوطنية ورفاهية الشعب".