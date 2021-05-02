البيئة: إغلاق المحميات المركزية في شم النسيم للحد من التجمعات

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بإغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم؛ تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.

وأشارت فؤاد، إلى أن المحميات المركزية التى سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هي محمية وادي دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم وذلك للحد من التجمعات المحتملة؛ لما تشهده تلك المحميات من إقبال كبير فى ذلك الوقت من كل عام ولتوجدها داخل القاهرة او لقربها منها.

وأكدت فؤاد، على متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن وزارة البيئة أصدرت عدة أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات والتى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء، بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

وتابعت: بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير والالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة".