سلوفاكيا تسجل 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أنه تم تسجيل 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلوفاكيا؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 382 ألفا و720 حالة.

وذكرت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و732 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و574 ألفا و773 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سلوفاكيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 498 ألفا و352 شخصا.