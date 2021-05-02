بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بأحياء مدينة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية بمدينة الفيوم والتى تشمل حي غرب، وحي شرق، وحي جنوب.

وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد عماد نائب المحافظ عقد اجتماع الأربعاء الماضي بمقر الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفيوم لمتابعة آليات تنفيذ الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، والتنفيذ التجريبي لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة الفيوم.

ووجه نائب المحافظ، بالربط بين الإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم ووحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة الفيوم، لتطبيق منظومة التراخيص الجديدة التي يتم العمل بها بمدينة الفيوم في الأول من مايو، كما وجه بتشكيل أمانة فنية الى اللجنة المشكلة بقرار محافظ الفيوم لإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص، لتلقي بيان يومي بالرخص وتقرير لجان الفحص المشكلة بكل مجلس مدينة ومتابعة موقف استئناف الأعمال بالنسبة للرخص التى تم مراجعتها وإعداد تقرير أسبوعى بذلك يعرض على اللجنة.

وأشار نائب المحافظ، الى توفير لوحة ارشادية بالمركز التكنولوجي موضحاً بها إجراءات التراخيص واشتراطات البناء الجديدة ودورة العمل ومدتها والأوراق والمستندات المطلوبة تيسيراً على المواطنين، ونشرها على صفحات المحافظة الرسمية، موجهاً رئيس مجلس مدينة الفيوم بحصر جميع الأراضى الفضاء بمدينة الفيوم وتقسيمهم لشرائح وفقاً لمساحة كل قطعة.