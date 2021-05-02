

وعلي الهادفي (50 عاما)، هو أحد المواطنين التونسيين الذين لا ينضب عطاؤهم ولا تبدأ فرحتهم، إلا حينما تكتمل فرحة غيرهم ممن قست عليهم الحياة وضؤل رزقهم.



فللعام الـ11 على التوالي، يفتح علي مطعمه، الواقع في منطقة "الكبارية" شمالي العاصمة التونسية، للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل، وينصب لهم موائد إفطار رمضانية مجانية خلال شهر رمضان في جو عائلي.





• مطعم الفقراء



يقول عليّ، لـ"سبوتنيك"، إنه "أطلق مبادرته منذ ثورة يناير أي منذ عام 2011 مستعينا بشقيقه وأحد أصدقائه. إذ لا يمر شهر رمضان دون أن يعمّر الفقراء والمحتاجون موائد إفطاره".



ويقبل على مطعم عليّ العديد من الزوار ممن ذاقت بهم السبل، والطلبة، الذين حتمت عليهم دراستهم البعد عن عائلاتهم، إلى جانب اللاجئين الأفارقة وفاقدي السند العائلي وحتى بعض الزوار من دول أخرى.



وأوضح علي: "لا نتلقى مساعدة رسمية لا من جمعيات ولا من أحزاب سياسية ولا حتى من الدولة، فجميع مواردنا متأتية من جيوب الناس وفاعلي الخير الذين يتطوعون بالمال أو بالمشتريات من الخضر والغلال لفائدة المحتاجين كل حسب مقدوره".



وبيّن أن مطعمه لا يتلقى مساعدات قط، وإنما تتنوع الوجبة الرمضانية حسب ما يجود به الناس، "فبعض المخابز تقدم لهم الخبز، فيما يقدم آخرون اللحوم والعصائر والألبان حتى تتكون عندنا وجبة رمضانية مكتملة ومتنوعة". يقول عليّ، لـ"سبوتنيك"، إنه "أطلق مبادرته منذ ثورة يناير أي منذ عام 2011 مستعينا بشقيقه وأحد أصدقائه. إذ لا يمر شهر رمضان دون أن يعمّر الفقراء والمحتاجون موائد إفطاره".ويقبل على مطعم عليّ العديد من الزوار ممن ذاقت بهم السبل، والطلبة، الذين حتمت عليهم دراستهم البعد عن عائلاتهم، إلى جانب اللاجئين الأفارقة وفاقدي السند العائلي وحتى بعض الزوار من دول أخرى.وأوضح علي: "لا نتلقى مساعدة رسمية لا من جمعيات ولا من أحزاب سياسية ولا حتى من الدولة، فجميع مواردنا متأتية من جيوب الناس وفاعلي الخير الذين يتطوعون بالمال أو بالمشتريات من الخضر والغلال لفائدة المحتاجين كل حسب مقدوره".وبيّن أن مطعمه لا يتلقى مساعدات قط، وإنما تتنوع الوجبة الرمضانية حسب ما يجود به الناس، "فبعض المخابز تقدم لهم الخبز، فيما يقدم آخرون اللحوم والعصائر والألبان حتى تتكون عندنا وجبة رمضانية مكتملة ومتنوعة".





• 1500 إفطار يوميا



في البداية كان مطعم علي يوفر حوالي 100 وجبة إفطار يوميا، ولكنه اليوم وبفضل أهل الخير، وتعدد المساعدات أصبح يؤمّن ما يزيد عن 1500 وجبة في اليوم، ناهيك عن وجبات السحور.



يقول علي: "أبناء الحلال كثيرون والمبادرات الانسانية لم تنقطع رغم قسوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فموائد الإفطار المجانية منتشرة في أرجاء البلاد كل حسب طاقته". في البداية كان مطعم علي يوفر حوالي 100 وجبة إفطار يوميا، ولكنه اليوم وبفضل أهل الخير، وتعدد المساعدات أصبح يؤمّن ما يزيد عن 1500 وجبة في اليوم، ناهيك عن وجبات السحور.يقول علي: "أبناء الحلال كثيرون والمبادرات الانسانية لم تنقطع رغم قسوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فموائد الإفطار المجانية منتشرة في أرجاء البلاد كل حسب طاقته".





وبسبب جائحة كورونا وخوفا من انتقال العدوى بين الناس، يقول عليّ إن المبادرة اختلفت عن السنوات الماضية، إذ تجنب نصب طوابير الموائد أمام مطعمه حماية للمفطرين، وعوضا عن ذلك أقدم علي رفقة مساعديه على تقديم الأكلات إلى المحتاجين داخل أكياس وإيصالها إلى منازلهم أو مقر تواجدهم إن اقتضى الأمر ذلك.



وذكر عليّ، لـ"سبوتنيك"، أن "مبادرته تلاقي استحسانا واسعا من متساكني منطقة الكبارية، قائلا "البعض يقدم على مساعدتنا من مناطق بعيدة فمساندة المحتاجين مسؤولية مشتركة للشعب التونسي الذي بفضله توسعت مبادرتنا وذاع صيتها". وبسبب جائحة كورونا وخوفا من انتقال العدوى بين الناس، يقول عليّ إن المبادرة اختلفت عن السنوات الماضية، إذ تجنب نصب طوابير الموائد أمام مطعمه حماية للمفطرين، وعوضا عن ذلك أقدم علي رفقة مساعديه على تقديم الأكلات إلى المحتاجين داخل أكياس وإيصالها إلى منازلهم أو مقر تواجدهم إن اقتضى الأمر ذلك.وذكر عليّ، لـ"سبوتنيك"، أن "مبادرته تلاقي استحسانا واسعا من متساكني منطقة الكبارية، قائلا "البعض يقدم على مساعدتنا من مناطق بعيدة فمساندة المحتاجين مسؤولية مشتركة للشعب التونسي الذي بفضله توسعت مبادرتنا وذاع صيتها".