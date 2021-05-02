مطروح تكثف جهودها في أعمال النظافة والتطهير لمواجهة كورونا



تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مراكز ومدن المحافظة في تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالأسواق، والأماكن المزدحمة والطرق والسيارات القادمة للمحافظة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي «كوفيد19».



وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، استمرار جهود رجال مجلس المدينة في النظافة بجميع أنحاء المدينة، بالإضافة لرش وتطهير المنشآت العامة، والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات، القادمة عبر مداخل المدينة.



كما تم تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا، ورش شوارع المدينة بسيارة الضباب برجال مجلس المدينه، بالإضافة لمبني مجلس المدينه والسكه الحديد والتأمين الصحي.



وشدد وجيه عمارة، رئيس مدينة الحمام، على أعمال النظافة داخل المدينة بالشوارع الآتية "المدخل الرئيس للمدينه، شارع إسكندريه، منطقه حفر الباطن، شارع قسم الشرطة، شارع السنترال، شارع شمال السكة الحديد الغربي، شارع شمال السكة الحديد الشرقي"، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والجانبية، وعدد من المساجد، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة و لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.



ونفذ مركز ومدينة الضبعة حملة نظافة ورفع الأتربة، وتسوية عدد من الشوارع، مع المرور على المحلات التجارية بمدينة الضبعة لمتابعة تنفيذ غلق المحلات في المواعيد المحددة.



وفي سيوة وصلت جهود مجلس المدينة في أعمال النظافة والتجميل، لمناطق متفرقة بمدينةسيوة.