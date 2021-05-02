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بالصور.. كنائس الفيوم تحتفل بعيد القيامة بدون حضور شعبي لمنع تفشي كورونا

كنائس الفيوم تحتفل بعيد القيامة بدون حضور شعبي
كنائس الفيوم تحتفل بعيد القيامة بدون حضور شعبي
مصطفى البنا
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 1:59 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 1:59 ص

احتفلت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بعيد القيامة المجيد، مساء اليوم، بدون حضور شعبي، لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" بين المصلين.

وأقيم قداس العيد في كنائس الفيوم، وسط إجراءات أمنية، مشددة، لتأمين الاحتفالات، واقتصر حضور القداس على القساوسة، وعدد من الشمامسة لا يزيد عن 7 في كل كنيسة، تطبيقا لقرارات نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها.

جدير بالذكر أن القداس، شهد العديد من الطقوس الدينية، التي تقام في مثل هذا العيد، منها تمثيلية القيامة المجيدة، وسط إنارة الشموع، والألحان القبطية الفرايحي، وامتلئت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بصور السيد المسيح بعد القيامة، والستائر البيضاء إشارة إلى الفرح الذي تعيشه الكنيسة في هذه المناسبة.

 

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