مخاوف صحية بإيران بعد حريق في مصنع كيماويات

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اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات بوسط إيران اليوم الأحد، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتملة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.

وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية في مدينة قم.

وأعلنت إدارة الإطفاء المحلية إصابة ستة أشخاص، بينهم رجل إطفاء في حالة حرجة.

وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة.

وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفة أنه تم استدعاء الحرس الثوري للمساعدة.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق ولا نوعية المواد الكيماوية التي يتم إنتاجها في المصنع.

ويبلغ عدد سكان مدينة قم نحو 1.2 مليون نسمة وتقع على بعد 120 كيلومترا جنوب طهران.

وتمثل المدينة موقعا دينيا مهما ومركزا للمرجعيات الإسلامية الشيعية.