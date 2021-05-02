إيران تسجل 18 ألفا و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 18 ألفا و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليونين و534 ألفا و855 إصابة مؤكدة، من بينها 5 آلاف و443 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 394 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية؛ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 72 ألفا و484 حالة وفاة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ مليونا و988 ألفا و165 متعافيا حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة أن 16 مليونا و101 ألف و399 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.