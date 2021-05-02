حمدي الميرغني ينتهي من تصوير فيلم «ماما حامل»

انتهى الفنان حمدي الميرغني من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "ماما حامل"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي قريبا .

وقال الميرغني - في تصريح صحفي اليوم، إن فيلم "ماما حامل" ودع بلاتوه التصوير اليوم بعد تصوير آخر المشاهد، مضيفا أنه من المقرر أن يدخل الفيلم غرفة المونتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لتحديد موعد طرحه بدور العرض قريبا .

تدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف.

وفيلم "ماما حامل" تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويخوض بطولته ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني ومحمد سلام، محمد ثروت، نانسي صلاح، وهدى المفتي، وسامي مغاوري.