البابا تواضروس: لهذا أنشأنا قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على السوشيال ميديا

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، إن القيامة تعني البركة والنعمة والصحو والاستعداد، مضيفًا أن "فترة جائحة كورونا هي فترة وحتعدي".

وأضاف خلال لقاء أذاعته قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمية "COC" بمناسبة عيد القيامة المجيد والذي جرى داخل مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بمنطقة أديرة وادي النطرون: "التحديات التي تواجه الكنيسة تتطلب حالة التسليم لأن الله ضابط الكل، ويقابلها حالة الرضا، وحين نقف للصلاة صباحًا نؤكد عهدنا مع الله".

وأكد: "بشأن قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القنوات التليفزيونية العادية أمامها 7 سنوات وستقل نسب المشاهدة فيها وتنحسر، ولهذا كان قرارنا بشأن قناة COC كقناة تستطيع الوصول إلى كل مكان وتعتمد على السرعة والبرامج المتعددة والكثيرة، والقناة عمرها قصير لكنها أنجزت كثيرًا ووصلت إلى أعداد كثيرة وهذا هو دور الكنيسة أن تتطور مع تطور المجتمع".

وتحدث البابا عن موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي الذي انطلق مؤخرًا، وقال: "الموقع انطلق 10 مارس، والموقع الأن به قسم للترجمة لأكثر من لغة، وهو موقع شامل ويتوسع، وشباب هم من أنشأوه خلال سنة، وهناك قسم بالموقع خاص بلقاء البابا تواضروس، ويوم 20 مارس فوجئنا بـ 6 آلاف طلب لقاء بي، وأنا قابلت نحو 50 أسرة من كافة المحافظات في أول 10 أيام".