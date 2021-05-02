 تايلاند تُسجل 1940 إصابة جديدة..و21 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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تايلاند تُسجل 1940 إصابة جديدة..و21 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 8:54 ص

 سجلت السلطات الصحية في تايلاند 1940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية الجائحة إلى 68 ألفا و984 إصابة.
وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد -19 في البلاد، تاويسيلب فيزانويوتين، إن من بين الإصابات الجديدة 1930 إصابة محلية، و10 إصابات وافدة من الخارج، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد،.
وأكد تسجيل 21 حالة وفاة خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 245 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.
أما على صعيد اللقاحات المُضادة للجائحة، فقد أكدت السلطات تلقيح ما يقرب من 1.5 مليون شخص حتى الآن، معظمهم من العاملين في المجال الطبي والأشخاص المعرضين للخطر مثل كبار السن، باستخدام جرعات مستوردة من لقاحي /سينوفاك الصيني وأسترازينيكا/.
وتتعرض تايلاند حاليا لموجة ثالثة شرسة من الإصابات، ما دفع السلطات لفرض إجراءات أكثر صرامة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.


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