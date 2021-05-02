السعودية: رفع حظر السفر وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية 17 مايو

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين، الموافق 17 مايو الجاري.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بأنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداء من 17 مايو الجاري، وذلك للمواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

كما تقرر رفع تعليق السفر أمام المواطنين المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وكذلك أمام المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة، ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية "التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وحث المصدر، المسافرين على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.