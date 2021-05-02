أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن مصر ستظل نموذجاً فريداً فى التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية بين قطبيها من المسلمين والمسيحيين، ونبذ كل محاولات النيل من وحدة شعبها.

وقد بعث رئيس جامعة طنطا برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة، أعرب فيها عن خالص تهانى وصادق أمنيات أسرة جامعة طنطا بهذه المناسبة الغراء.

وأضاف الدكتور محمود ذكى عمق الترابط الذى يتمتع به المصريين جميعهم ”مسلمين ومسيحيين”، مشيرا إلى أن علاقة التآخي بين عنصري الأمة أصبحت بحق نموذجًا يحتذى به للشعوب المختلفة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار، لتبقى راية مصر الكنانة خفاقة فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ‏رئيس الجمهورية.