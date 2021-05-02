إصابات جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية أمريكية

أسفر إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة "غرين باي" بولاية ويسكونسن الأمريكية عن إصابة 7 أشخاص.

وذكرت قناة "سي بي إس"، اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى بضاحية "غرين باي"، وأنه تم اعتقال المشتبه به.