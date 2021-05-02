 إصابات جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية أمريكية - بوابة الشروق
الأحد 2 مايو 2021 8:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

إصابات جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بولاية أمريكية

رويترز
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 8:00 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 8:00 ص

أسفر إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة "غرين باي" بولاية ويسكونسن الأمريكية عن إصابة 7 أشخاص.

وذكرت قناة "سي بي إس"، اليوم الأحد، نقلا عن الشرطة أن إطلاق النار وقع في ملهى بضاحية "غرين باي"، وأنه تم اعتقال المشتبه به.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك