نائب ميركل: المستشار القادم سيكون اشتراكيا ديمقراطيا

أعرب أولاف شولتس، مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين بألمانيا لمنصب المستشار، عن قناعته بالفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة المنتظرة في خريف العام الجاري، على الرغم من تردي القيم التي حصدها حزبه في استطلاعات الرأي.



وقال شولتس الذي يشغل حاليا منصبي وزير المالية الاتحادي ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الاتحاد المسيحي يفقد التأييد بصورة كبيرة وسوف يحصل على نتيجة تقل عن نسبة 30 بالمئة بشكل واضح، ولم يعد لديه أية مبادئ سياسية لتقديمها".



وتابع شولتس قائلا: "من الممكن الوصول لمنصب المستشارية بنتيجة انتخابات تزيد على 20 بالمئة. وإنني متفائل للغاية. المستشار القادم سيكون اشتراكيا ديمقراطيا".



يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يتجاوز بالكاد نسبة 15 بالمئة في استطلاعات الرأي.



ويتقدم حزب الخضر حاليا على كل من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي.