السفارة الأمريكية في بكين تستأنف خدمة التأشيرات للطلبة الصينيين

أعلنت السفارة والقنصليات الأمريكية في الصين استئناف خدمة التأشيرات للطلبة الصينيين اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد قرار واشنطن تخفيف القيود المفروضة على سفر الطلبة الأجانب.

وقال القائم بأعمال القنصل العام في السفارة الأمريكية في الصين وليام بيسترانسكي، في تصريح، اليوم الأحد، "إن السفارة ستستأنف عملية منح تأشيرات الدخول للطلبة بمجرد إعادة فتح المواعيد رسميا، ولكن بعض التفاصيل مثل تدابير مكافحة الوباء لهؤلاء الطلاب وما إذا كانت الولايات المتحدة ستعترف باللقاحات المحلية التي تلقاها الطلاب الصينيون، ما تزال غير معروفة".

وأضاف أن القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لطلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الصينيين مازالت سارية المفعول، إعمالا بقرار الإدارة الأمريكية السابقة المتعلق بالتحقيق في "التجسس الاقتصادي"، والتي حدت من تأشيرات الدخول لهؤلاء الطلبة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي تخفيف القيود المفروضة على الطلاب الصينيين وغيرهم من الطلاب المسافرين إلى الولايات المتحدة في خريف هذا العام.

جدير بالذكر أن الطلاب الصينيين يشكلون 35% من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2019 - 2020.