علق المخرج محمد سامي، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة «نجمة لا تريد العمل معها مرة أخرى لوجود خلاف بينكما؟» خلال فقرة «عروستي» التي تقول فيها المذيعة أوصاف للضيف قبل أن تعرض صورة من تتحدث عنه، قائلًا إنها الفنانة شيرين ويرغب بالعمل معها لأنه يحبها.

وقال خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة هبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، إن الخلاف بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب كان من أكثر من 10 سنوات، موضحًا أنها غنت أغنية «مشاعر» تتر مسلسله «حكاية حياة» بعد ذلك الخلاف.

وأعرب عن أمنياته بالعمل مع الفنانة شيرين عبدالوهاب ليطلب من الإعلامية بسمة وهبة أن تتدخل للصلح بينهما، لترد وهبة: «صالحها أنت معايا في العرافة»، معقبًا: «بحبك وبحترمك جدًا، وأنت موهبة مش طبيعية وكل سنة وأنت وبناتك طيبين، وأتمنى نشتغل مع بعض».