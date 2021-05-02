إيران: خامنئي ينتقد وزير الخارجية بعد تسريب تسجيل صوتي له

وجه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، انتقادات علنية لوزير خارجية البلاد بسبب ترديده "كلمات العدو" بعد أن ظهر تسجيل مسرب اختلف فيه وزير الخارجية مع استراتيجيات جنرال إيراني موقر.

وقال خامنئي إن تصريحات محمد جواد ظريف، في مقابلة نشرتها قناة إخبارية منشقة مقرها لندن الأسبوع الماضي كانت "صادمة" ولا ينبغي تكرارها.

وأضاف في بيانه على التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولة في الغالب عن تنفيذ السياسة الدبلوماسية وليس وضع تلك السياسة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتأتي انتقادات خامنئي في وقت تشارك فيه إيران في مفاوضات مع القوى العالمية، ومن بينها الولايات المتحدة، بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي يدعمه ظريف وساعد في التوسط فيه عام 2015. وهذا يعني أيضًا أنه من غير المرجح الآن أن يحاول التقدم للترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة في يونيو.

وفي وقت سابق اعتذر وزير الخارجية الإيراني عما ورد على لسانه في تسجيل صوتي مسرب له انتقد فيه النظام السياسي في البلاد.

وكتب ظريف، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2013، على موقع إنستجرام اليوم الأحد: "أود أن أعتذر للجميع".

ويتعلق التسريب بمقابلة أجراها أحد مستشاري الرئيس حسن روحاني مع ظريف. وتردد أن "دوائر داخلية" سرقت التسجيل ثم نشرته وسائل إعلام تبث بالفارسية من خارج إيران.

ووفقا لظريف، فإنها لم تكن "مقابلة تقليدية" وإنما "تبادل نظري للآراء" مع أحد أعضاء المكتب الرئاسي حول الاستراتيجية.

وكان روحاني اعتبر أن تسريب مقطع صوتي مسجل لحديث غير علني لوزير الخارجية في وقت تسجل فيه محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني نجاحا "يهدف إلى إثارة الخلافات الداخلية في البلاد".

وبدا ظريف في التسجيل المسرب مستاء جدا من التدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

وأقر ظريف بأنه ضحى بالدبلوماسية كثيرا لصالح "ساحة المعركة"، مضيفا أنه لم يتمكن يوما من إقناع سليماني بطلباته.

وأثار التسريب جدلا واسعا في إيران، بالنظر للمكانة الكبيرة لسليماني في البلاد. وقد اغتالت الولايات المتحدة سليماني مطلع العام الماضي.

وحذر روحاني من "مؤامرات الأعداء الذين يحاولون إيجاد شرخ في الصف الداخلي الإيراني"، وشدد على أن "من سربوا الشريط هم أعداء إيران وشعبها ومصالحها".

وقال: "من مفاخر النظام الإسلامي في إيران هو أن المسؤولين يطرحون رؤاهم بكل حرية... لكن ليس كل ما يُطرح يعرض على الإعلام، بل تبقى جوانب كثيرة كوثائق سرية يستفيد منها المسؤولون اللاحقون، لأن نشر هذه الوثائق يعني استغلالها سلبا من قبل الأعداء".

ورأى روحاني أن نشر الشريط حملة من جانب متشددين، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو القادم.

وقال روحاني: "لا أفهم لماذا تكون حملة الانتخابات أهم لدى البعض من المصالح الوطنية ورفاهية الشعب".