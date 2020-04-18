كوريا الجنوبية تسجل 606 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 606 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 123 ألفا و 240 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالتي وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1833.

كما تعافي من المرض 528 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 112 الفا و 865 حالة.

وبلغت حصيلة من تلقوا التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي 3 ملايين و 350 الف شخص، وهو ما يمثل 6ر6 % من تعداد سكان البلاد.