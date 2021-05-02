البرتغالي بالما يصل القاهرة لقيادة سلة الأهلي

يصل غدا الاثنين، البرتغالي ماريو بالما، إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي، خلفا لأشرف توفيق المدير الفني السابق.
ومن المقرر أن يعقد المدير الفني فور وصوله جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي تتضمن الاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة المقبلة وطموحات ومتطلبات الفريق، بالإضافة لتوقيع العقود بشكل رسمي.
وكان أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق قد تقدم باستقالته عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 78 – 76.
ويسعى مسؤولو الأهلي لتجهيز الفريق قبيل انطلاق نصف نهائي دوري السوبر والذي من المقرر إقامته عقب عودة الزمالك من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية المزمع إقامتها برواندا في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.
ويلعب الأهلي في نصف النهائي مع نظيره الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات من 5 لقاءات يصعد للنهائي الفائز في 3 منها.