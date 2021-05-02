البرتغالي بالما يصل القاهرة لقيادة سلة الأهلي

يصل غدا الاثنين، البرتغالي ماريو بالما، إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي، خلفا لأشرف توفيق المدير الفني السابق.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني فور وصوله جلسة مع مسؤولي النادي الأهلي تتضمن الاتفاق على طريقة العمل خلال الفترة المقبلة وطموحات ومتطلبات الفريق، بالإضافة لتوقيع العقود بشكل رسمي.

وكان أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق قد تقدم باستقالته عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 78 – 76.

ويسعى مسؤولو الأهلي لتجهيز الفريق قبيل انطلاق نصف نهائي دوري السوبر والذي من المقرر إقامته عقب عودة الزمالك من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية المزمع إقامتها برواندا في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي مع نظيره الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات من 5 لقاءات يصعد للنهائي الفائز في 3 منها.