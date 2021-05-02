البابا تواضروس: نصلي من أجل القطاع الصحي الخط الأول في مواجهة الوباء

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، "نصلي من أجل كل شهداء مصر، ونذكرهم بكل الوفاء، ونصلي من أجل المصابين لكي يعطيهم الله شفاءً، ونصلي من أجل أن يرفع الله هذا الوباء الذي اجتاح العالم بصورة واسعة ونثق أن يد الله الرحيم تستطيع أن ترحم العالم كله".

وأضاف خلال كلمته بقداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه مساء السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "ونصلي من أجل كل الأسر المتألمة ومن أجل المصابين، نصلي من أجل كل الأحباء العاملين في القطاع الصحي لأنهم الخط الأول في مواجهة هذه الجائحة، ونعزي أسر الذين رحلوا من الأطباء وهم يعالجون المرضى".

ووجه البابا الشكر إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لمجهوداتها في تعقيم الكاتدرائية صباح السبت.

واختتم البابا عظته بالقول: "ويعطينا الله أن نفرح بالقيامة وأن يحفظ بلادنا وأهلها، ويسرني تهنئة أخوتي في مصر بشهر رمضان وبقرب عيد الفطر المبارك، ونصلي أن يجعل الله أعيادنا جميعًا أعياد مباركة، فالأعياد الوطنية والاجتماعية والدينية تجمعنا جميعًا".

وترأس البابا القداس، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، وبمشاركة أعداد محدودة من الشعب، وسط غياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم لـ"الشروق".

ونقل التليفزيون المصري وقائع صلوات عيد القيامة في بث مباشر من الكاتدرائية، ومن خلاله تنقل عدد من الفضائيات العامة والقبطية وقناة COC عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في الصلوات من الاباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، الأنبا بطرس (بطمس) والأنبا مكسيموس (مدينة السلام) والأنبا مارتيروس (شرق السكة) ، والأنبا يوليوس (مصر القديمة) والأنبا مكاري (شبرا الجنوبية) ، والأنبا إنجيلوس (شبرا الشمالية) والأنبا أكليمندس (ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر) والأنبا ميخائيل (حدائق القبة والوايلي) والأنبا سيداروس (عزبة النخل) والأنبا أكسيوس (عين شمس والمطرية) ، إلى جانب الأنبا جوزيف والأنبا رويس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة.

وكان قد بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة التي تجمع كل أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحين في الخارج، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.