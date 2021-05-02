منع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.. ووزيرة البيئة توجه بإغلاق المحميات المركزية

وقف الإجازات والراحات للأطباء البيطريين.. وتكثيف حملات التفتيش لضبط الرنجة والفسيخ الفاسدين

شارك فى التغطية ــ هدى الساعاتى ومحمد نصار ومحسن عشرى وإسلام عبدالمعبود وشريف حربى ومحمد عبدالناصر ويارا صابر:

شددت الأجهزة الحكومية من إجراءاتها الاحترازية تفاديا لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، حيث أصدرت قرارات بغلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمحميات الطبيعية، ومنع التجمعات، مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين للإجراءات الوقائية.

ووجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد شم النسيم وغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، وغلقها فورا.

كما وجه بالاستمرار فى غلق جميع الشواطئ فى المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، منعًا لانتشار فيروس كورونا، مطالبا بالتنبيه على القيادات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات، وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطرى، لاتخاذ التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها

والمخابز.

وقرر خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غلق جميع الحدائق والمتنزهات، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

وفى الإسكندرية، أعلن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جمال رشاد، غلق جميع الشواطئ من أبى قير شرقا حتى سيدى كرير غربا، مع انتشار المفتشين على جميع الشواطئ ووضع أسوار حول شواطئ غرب المحافظة.

وأعلن عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم بالمحافظة، مؤكدا الالتزام بتنفيذ قرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وأغلقت محافظة كفر الشيخ الحدائق والمتنزهات العامة فى جميع المدن، وغمرتها بالمياه، لمنع دخول المترددين عليها أمس واليوم، كما منعت أى مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنعت التجمعات أو إقامة أى احتفالات أو فعاليات فى جميع الأماكن، خاصة فى الشواطئ والمراسى النيلية.

وقال محمد سلطان مدير الحدائق المتخصصة، إن غلق الحدائق أمام المواطنين، من ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة ظاهرة فيروس كورونا المستجد.

وأكد سلطان لـ«الشروق» غلق المتنزهات والحدائق، خوفا من تكدس المواطنين أثناء الاحتفال بشم النسيم للعام الحالى، تزامنا مع تفشى ظاهرة كورونا المستجد، موجها الجهات المختصة بتوخى الحذر الفترة المقبلة نظرا لزيادة نسبة الإصابات.

كما وجهت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإغلاق المحميات المركزية خلال أعياد شم النسيم تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ولحماية صحة المواطنين.

وأشارت فؤاد إلى أن المحميات المركزية التى سيتم إغلاقها بأعياد الربيع هى: محمية وادى دجلة بالقاهرة ومحميات الفيوم، وأكدت متابعة تطبيق القرار بالمحميات والإجراءات الاحترازية بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًة المواطنين بالحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن وزارة البيئة كانت أصدرت أدلة إرشادية خاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات، التى تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء، بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقف الإجازات والراحات للأطباء البيطريين بمختلف محافظات الجمهورية، وتكثيف حملات التفتيش على الشوادر والمحلات والمطاعم لضبط الرنجة والفسيخ الفاسدين وغير المطابقين للمواصفات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، إن الوزارة قامت بإغلاق حدائق الحيوان والأورمان والأسماك فى شم النسيم، وتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، مضيفا أن هناك تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع.

وأضاف القرش، لـ«الشروق»، أن الوزارة شنت حملات تفتيش على جميع منافذ بيع المنتجات الغذائية، لافتا إلى أننا ندعو جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبدالحكيم محمود، إن وزارة الزراعة متمثلة فى الهيئة بمختلف قطاعاتها أصدرت قرارًا بوقف الإجازات والراحات للأطباء البيطريين بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى تكثيف حملات التفتيش على الشوادر والمحلات والمطاعم لضبط رنجة فاسدة أو فسيخ غير مطابق للمواصفات.

وأضاف محمود أنه تم تشديد الرقابة على المجازر وأسواق اللحوم، بالتنسيق مع هذه الحملات ومباحث التموين والجهات المعنية، إلى جانب المرور على المطاعم والمحلات لضبط أية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.



