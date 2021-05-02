تدشين «منتدى شباب الايجاد للسلم» في عنتيبي

دشنت الهيئة الحكومية للتنمية (الايجاد)، في مدينة عنتبي الأوغندية، منتدى شباب الايجاد للسلم، وذلك في فعالية شاركت فيها وفود شبابية رسمية ومن منظمات المجتمع المدني بدول الايجاد، وخاطبتها وزيرة الدولة الاوغندية للشباب فلورنس ناكويلا، والسكرتير التنفيذي للايجاد وركنة قبيهو، ومدير قسم السلم بالمنظمة سراج فيقيسا.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم السبت، أن السفير مجدي مفضل، مدير إدارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية، أكد في كلمة باسم رئاسة الايجاد، أن هذه الفعالية تتوافق مع إحدى ركائز رئاسة السودان للايجاد، وهي تمكين الشباب والمرأة.

ودعا شباب الايجاد، إلى استلهام روح تجربة شباب السودان في قيادة ثورة ديسمبر بصورة سلمية، والتحلي بالعزم والإرادة اللازمين لتحقيق النجاح، وتخطي الفوارق الجنسية والإقليمية والقبلية، وتقديم مبادرات لمعالجة قضايا المجتمعات.

وأوضح أن أهم ركائز نجاح منبر شباب الايجاد من أجل السلام، تتمثل في الاستفادة القصوى من الإنترنت والتكنولوجيا، والعمل عبر شراكات واسعة مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادات المجتمعية والمراكز البحثية والأكاديميين والإعلام.

من جهة أخرى، دشنت الايجاد، منتداها للحوكمة، في فعالية خاطبها السفير مجدي أحمد مفضل، مدير إدارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية السودانية، حيث أكد توافق تدشين منبر الايقاد للحوكمة مع الهدف الرئيس لرئاسة السودان للايجاد، وهو تعزيز السلم والأمن في دول المنطقة.

وأضاف أن الحكم الرشيد هو المفتاح لتحقيق وبناء واستدامة السلام، داعيا الدول الأعضاء لتوحيد جهودها من أجل صياغة مستقبل أفضل للاقليم عبر مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة في مجال الحوكمة.



