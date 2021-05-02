الإسماعيلي: لم يتم إبلاغنا بخصم أي نقاط وعثمان يعمل مع الطويلة على حل المشكلة

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، بأن اتحاد الكرة لم يخطر الدراويش بخصم أي نقاط من رصيده، مؤكدًا بأن قرارات لجنه الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلي شكلاً ورفضه موضوعًا، بسبب أنه لم يكن هناك قرارًا بخصم نقاط وأن موضوع خصم النقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل.

ووجه وحيد رسالة طمأنة لجماهير الدراويش بأن الأزمة الحالية فى طريقها للحل، وسيكون هناك اتفاقيات وحلول لحل الأزمة بشكل رسمى بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل وعقد اتفاق على تسوية جميع الأمور.

ويعمل مجلس إدارة النادي الاسماعيلي خلال الوقت الحالي بالتعاون مع النائب أحمد عثمان على حل الأزمة مع محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، لتسوية الأمور بالتراضي بين الطرفين و تجنب خصم اي نقاط من رصيد الدراويش.