شهد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية بورسعيد، مؤكدا على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر ومشاعر الأخوة والترابط الذى يجمع بين أبناء الوطن .

وهنأ المحافظ الذي رافقه بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن، مطران بورسعيد الأنبا تادرس مطران المحافظة وضواحيها وقيادات الكنيسة بعيد القيامة المجيد، وقال "نشهد هذا العام عدد من المناسبات الدينية لجميع أبناء الوطن ونتشارك سويا الاحتفال بالأعياد الدينية.

وأضاف: إن الشعب المصرى - دائما - ما تربطه مشاعر المودة والرحمة والأخوة بين مختلف أطيافه، متنميا أن يعيد الله على الأخوة الأقباط الأعياد فى خير وسلام، وأن يحفظ الله شعب مصر من كل سوء.