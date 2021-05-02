قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة أعلنت أمس عن عدم السماح بالتواجد داخل جميع المتنزهات والحدائق العامة وغلق مدينة مصيف بلطيم، تزامنًا مع أعياد شم النسيم والزيادة الطفيفة لإصابات كورونا في مصر.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن مدينة بلطيم مغلقة أمام غير ملاكها خلال شم النسيم، موضحًا أن ملاك الوحدات السكنية يمتلكون حق الإقامة في المدينة دون التواجد على الشواطئ منعا لحدوث تجمعات.

ولفت إلى التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ لمراقبة الأوضاع داخل القرى الساحلية على البحر المتوسط، متابعًا: «الأغلب الأعم من المواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، ونوعي غير الملتزمين ونحرص على عدم تجمعهم نظرا لزيادة إصابات كورونا بشكل بسيط».

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى إجراء حملات مستمرة بالتنسيق مع كل الجهات كالصحة والطب البيطري والأمن وكل الجهات المتعاونة؛ للمرور على أماكن تصنيع المنتجات السمكية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامة والقفازات والتطهير والتعقيم بصورة مستمرة.

ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في غلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب شعراوي، في بيان له أمس السبت، بالتنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتي تبدأ من اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، والالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.