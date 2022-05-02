شولتس يطالب بوتين مجددا بإنهاء حرب أوكرانيا: أوقف القتل الذي لا معنى له

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء حربه العدوانية ضد أوكرانيا.

وقال شولتس في أعقاب المشاورات الحكومية الدولية بين ألمانيا والهند في برلين اليوم الاثنين، "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له، اسحب قواتك من أوكرانيا".

وأضاف شولتس: "إننا نتفق على أنه يجب عدم تغيير الحدود بالقوة".

وتشن روسيا ما تصفها بـ"عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والمصابين ودمارا هائلا للبنية التحتية و لمبان.

وبحسب بيان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تسببت الحرب في مقتل 3153 شخصا وإصابة أكثر من 3000 آخرين.