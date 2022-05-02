 الأجانب يشاركون أهالي الغردقة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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الأجانب يشاركون أهالي الغردقة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك

كمال رشاد:
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 2:50 م

توافد الآلاف من أبناء الغردقة وزائريها على الحدائق العامة والشواطئ؛ للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وشهدت الحدائق العامة بالغردقة إقبالا كبيرا من الأهالى للاحتفال بالعيد، وسط فرحة هذا العام عقب فتح الشواطئ العامة والحدائق بعد الإغلاق الذي كان مفروضا بسبب فيروس كورونا.

وأدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، وسط فرحة غامرة وتواجد كبير من المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة، الذين حرصوا على التواجد أمام ساحة مسجد الميناء الكبير، ومشاركة المصريين أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال.

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