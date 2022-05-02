الأجانب يشاركون أهالي الغردقة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك

توافد الآلاف من أبناء الغردقة وزائريها على الحدائق العامة والشواطئ؛ للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وشهدت الحدائق العامة بالغردقة إقبالا كبيرا من الأهالى للاحتفال بالعيد، وسط فرحة هذا العام عقب فتح الشواطئ العامة والحدائق بعد الإغلاق الذي كان مفروضا بسبب فيروس كورونا.

وأدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، وسط فرحة غامرة وتواجد كبير من المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة، الذين حرصوا على التواجد أمام ساحة مسجد الميناء الكبير، ومشاركة المصريين أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتبادل التهاني والتبريكات وتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال.