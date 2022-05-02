رحلات نيلية بفرع النيل برشيد فى أول أيام العيد بالبحيرة

استقبلت قناطر ادفينا ومدينة رشيد بالبحيرة، اليوم الاثنين، آلاف المواطنين، في أول أيام عيد الفطر، حيث انتشرت مراكب النيل والقوارب التى استغل الصيادون هذا اليوم لقيام الشباب بفسحة بفرع رشيد والانتقال إلى مدينة مطوبس ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، والاستمتاع بالعيد.

كما شهدت مدينة المحمودية وشبراخيت والرحمانية ورشيد إقبالا كبيرا من الرحلات لزيارة الآثار بالمدينة وشراء الفسيخ والرنجة، حيث تشتهر مدينة رشيد والمحمودية بالأسماك.

وفي مدينة كفر الدوار، شهدت حديقة المستقبل، وحدائق شارع الجيش، توافد كبير من المواطنين للاحتفال بالعيد مع الأهل والأحباب وسط الساحات.

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف أعمال النظافة بالمراكز والمدن والقرى والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بإدفينا ودمنهور وكفر الدوار ومدن المحافظة وشواطئ إدكو ورشيد والأماكن السياحية بوادي النطرون أمام المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية على المحلات والأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمرور على المخابز بمراكز (إدكو - رشيد - وادي النطرون ) لضمان توفير الخبز للزائرين لتلك المراكز لقضاء عيد الفطر المبارك.