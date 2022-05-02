قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وجه باستمرار تشغيل جدول شهر رمضان حتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن التشغيل يبدأ في تمام الساعة الخامسة وربع صباحًا على أن ينتهي الساعة 12 و20 دقيقة بالنسبة للخط الأول، و12 ونصف صباحا للخطين الثاني والثالث.

وأوضح أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميًا في الخطوط الثلاثة للمترو، مضيفًا أن هناك 1120 رحلة في اليوم، منهم 510 في الخط الأول، و610 في الخط الثاني.

ولفت إلى أنه سيتم الدفع بكل القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار في محطات المترو، بالإضافة إلى تجهيز حوالي 20 نقطة إسعاف موزعين على خطوط مترو الأنفاق لمواجهة أي حالة طارئة ونقلها إلى أقرب مستشفى إذا لزم الأمر، مؤكدًا التنسيق بين شرطة الهيئة والنقل والمواصلات ومترو الأنفاق لعمل أكمنة ثابتة داخل المحطات ومتحركة داخل القطارات لمتابعة الحالة الأمنية داخل المحطات.

وأشار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال تعقيم جميع المحطات والأماكن التلامسية للركاب على مدار اليوم، مؤكدًا أن مترو الأنفاق يقدم خدمة متميزة، فهناك خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى، بالإضافة إلى وجود أكشاك بالمحطات لتطعيم المواطنين ضد كورونا باللقاحات المختلفة، وكذا وجود مكاتب لمنظومة الشكاوى الحكومية لتلقي شكاوى المواطنين في أي مجال.

وأكد أنه تم تجهيز قطارات إضافية في كل محطة ابتدائية للدفع بها وقت الزحام أو التكدس في أي محطة، مضيفًا أنه تم توزيع 150 ألف وجبة على الركاب على مدار شهر رمضان.

ونوه بأن «بنك الكساء» وفر ألف سجادة صلاة وألف كاب، سيتم توزيعهم غدًا على بعض محطات مترو الأنفاق تحت شعار «هنفرح بالعيد».